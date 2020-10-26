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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

معاناة أسرة «شيخ الحكائين».. دور النشر تتهرب من دفع مستحقات إعادة الطبع

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:31 م
خيري شلبي
خيري شلبي
حسام الضمراني
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هل تعلم أنه منذ وفاة الأديب الكبير خيري شلبي (31 يناير 1938 - 9 سبتمبر 2011) وحقوق أعماله المادية عند دور النشر وإلى يومنا ما زالت في علم الغيب؟؛ ما عدا دار نشر الشروق التي تلتزم بدفع مستحقات أعماله لأسرة الكاتب الراحل سنويًا.

ريم خيرى شلبي، ابنة الأديب الراحل كشفت عن معاناة الأسرة مع العديد من دور النشر التي انتهت عقود طباعة أعمال والدها منذ سنوات وتتهرب من دفع مستحقات أسرته المادية، ويبلغ عددها في المتوسط 5 دور نشر تتهرب طوال 15 سنة من دفع ما عليها من مستحقات مبيعات أعمال والدها.

ريم أشارت لـ"الدستور" إلى أن إحدى دور النشر على سبيل المثال دفعت مؤخرا 2000 جنيه للأسرة مقابل مبيعات أعمال والدها خلال 15 سنة مضت.

صاحب "صالح هيصة، ونسف الأدمغة، ووكالة عطية، وزهرة الخشخاش، وأسطاسية"؛ وغيرها من روائع الأعمال الأدبية، تبحث أسرته بحسب تصريحات ريم ابنته عن تأسيس دار نشر باسمه خلال الفترة المقبلة بعد أن تسببت دور النشر التى حصلت على حقوق نشر أعماله في خسارة الأسرة لعدم سداد مستحقاته لهم، وأن مشروع تأسيس دار نشر خيري شلبي خلال الفترة المقبلة توضع على أجندة الأسرة.

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