«زيارة الوفاق» للدوحة تثير الشكوك بشأن اتفاق جنيف

لقاءات تميم

استنكار ليبي

اتفاق جنيف

توغل قطري

حلفاء القتال

أطماع النفط

أثارت زيارة وفد حكومة الوفاق الليبية إلى قطر، الإثنين، جدلًا واسعًا حول الأهداف الحقيقية من الزيارة لاسيما بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أطراف الصراع في الداخل الليبي، فيما اعتبر الجيش الليبي أن زيارة وفد الوفاق إلى الدوحة في هذا التوقيت، تعد خرقًا لمخرجات الحوار الذي عُقِد مؤخرًا في جنيف خلال اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5 برعاية الأمم المتحدة.وأجرى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، محادثات مع وفد حكومة الوفاق الممثل في وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، حيث تعد الدوحة أحد الداعمين الرئيسيين لحكومة الوفاق، وهو ما أكده وزير الخارجية القطري خلال مباحثات اليوم.عقب اللقاء، شهد رئيس الوزراء القطري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، ووزير داخلية الوفاق، التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني بين الجانبين، الأمر الذي أثار استياء الجيش الليبي واعتبره خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير.قال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، في بيان اليوم: "إن ما قامت به دولة قطر والتي تعتبر أكبر داعم للإرهاب من استخدام لعملائها في ليبيا اليوم من توقيع ما سمته باتفاقيات أمنية يعتبر خرقًا لمخرجات حوار جنيف 5+5 ومحاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه ضباط الجيش الليبي في جنيف من وقف لإطلاق النار ووقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي الهدام في الشأن الليبي".وتأتي زيارة "وفد الوفاق" إلى الدوحة، بعد أيام من اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا برعاية أممية، حيث نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نسخة من الاتفاق الذي وقّعه طرفا النزاع الليبي المنخرطان في اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5، الجمعة الماضية، بعد محادثات استمرت خمسة أيام في مقر الأمم المتحدة بجنيف.وتضمنت بنود الاتفاق الوقف الفوري لإطلاق النار ويسري ذلك من لحظة توقيع هذا الاتفاق، إضافة إلى إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على الاتفاق.كما نص الاتفاق على حصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة بجميع مسمياتها على كامل التراب الليبي سواء التي تم ضمها للدولة أو التي لم يتم ضمها، ومن ثم إعداد موقف عنها من حيث (قادتها، عدد أفرادها، تسليحها، أماكن تواجدها) وتفكيكها، فضلًا عن إيقاف التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية من قبل مجموعة من قنوات البث المرئي والمسموع والمواقع الإلكترونية.جاءت زيارة "وفد الوفاق" إلى قطر، لتثير الشكوك حول أهداف الدوحة الحقيقية جراء الاتفاقات الأخيرة الموقعة بين الطرفين، لاسيما في ظل توغل الدور القطري في الداخل الليبي وعلاقات الدوحة المتنامية مع تركيا التي تواصل مخططها الاستعماري في ليبيا.وفي 18 أكتوبر الجاري، نشر موقع "سوفريب" الأمريكي المتخصص في الشأن العسكري، تقريرًا حول الدور الذي تلعبه قطر في الصراع بليبيا، وكيف تسعى الدوحة إلى إذكاء نار الصراع في طرابلس لضمان مصالح خاصة.وكشف التقرير مصالح قطر في ليبيا وأسباب دعمها المالي لحكومة الوفاق، مشيرة إلى أن تدخل قطر في الحرب الأهلية الليبية يركز بشكل أساسي على الدعم السياسي والمالي لحكومة الوفاق.وفي ديسمبر 2019، كرر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعم بلاده لحكومة الوفاق في المجالات الاقتصادية والأمنية، فيما تواصل الدوحة دعم الميليشيات المسلحة في ليبيا.ووفقًا لما ذكره التقرير الأمريكي، يهدف تدخل قطر في ليبيا إلى إبراز القوة السياسية في منطقة غير مستقرة حيث يقوم العديد من اللاعبين الرئيسيين بتشكيل تحالفات وممارسة نفوذهم، لافتًا إلى أن تركيا هي الحليف الرئيسي لقطر في ليبيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكلاهما يدعم جماعة الإخوان التي تحاول ترسيخ وجودها في البلاد.وأوضح التقرير، أن موقف حكومة الدوحة في الحرب الأهلية الليبية تمليه المصالح الإقليمية لتركيا، مشيرًا إلى أنه بعد وفاة القذافي، دعمت قطر وتركيا العديد من قادة جماعة الإخوان في ليبيا ومن بينهم علي الصلابي.وفيما يخص الجانب الاقتصادي، أشار التقرير الأمريكي، إلى أن ليبيا دولة غنية بالنفط وهو عامل جذب الدول الأجنبية للانخراط في الحرب الأهلية، كما ساهمت جائحة كوفيد-19 في نشوب حرب أسعار النفط، ومن المرجح أن يحفز ذلك مشاركة قطر بشكل أكبر حتى تتمكن من التأثير على سعر النفط الليبي.أضاف التقرير، أنه على الرغم من إغلاق معظم خطوط أنابيب النفط بسبب الصراع على نطاق واسع، جرى في يونيو 2020 فتح خط أنابيب رئيسي من جنوب غرب ليبيا، وقطر هي، أيضًا، مُصدر كبير للنفط ومنافس مباشر لليبيا، ومن المحتمل أن تدعم قطر حكومة الوفاق حتى تتمكن من توقيع صفقة بسعر نفط مناسب لكلا الطرفين.