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الإثنين 26 أكتوبر 2020 الموافق 09 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 5 من طالبان في غارة جوية أمريكية وسط أفغانستان

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 05:49 م
طالبان
طالبان
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أعلن المتحدث باسم الجيش الأمريكي في أفغانستان الكولونيل سوني ليجيت، مقتل 5 مسلحين من حركة طالبان في غارة جوية أمريكية بوسط البلاد.

وقال الكولونيل ليجيت إن الغارة التي شنها الجيش الأمريكي خلال الليلة الماضية بمنطقة (نرخ) في إقليم (وردك) تم تنفيذها للدفاع عن القوات الأمنية الأفغانية، وبما يتماشى مع اتفاق السلام الموقع في فبراير الماضي بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الذي يهدف إلى إنهاء ما يقرب من عقدين من الحرب.

وأضاف - ردًا على مزاعم حركة طالبان بأن الغارة الجوية التي نُفذت مساء أمس في خرق متكرر للإتفاق بطائرة أمريكية من دون طيار قتلت 3 أطفال في نرخ -: "نرفض الإدعاءات بانتهاك الاتفاق وبقتل الأفغان الأبرياء".

وكانت طالبان قد زعمت في وقت سابق الشهر الجاري، بأن الجيش الأمريكي يرتكب خروقات للاتفاق الموقع في 29 فبراير الماضي عبر شن ضربات جوية في مناطق غير مناطق القتال.

وبموجب الاتفاق، سيغادر جميع الجنود الأمريكيين وجنود حلف شمال الأطلسي (الناتو) أفغانستان بحلول مايو عام 2021. وفي المقابل ستوقف طالبان الهجمات على القوات الأجنبية وتعهدت بمكافحة الإرهاب والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار مع كابول.

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