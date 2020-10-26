مصر للطيران تعلن ضوابط جديدة للسفر إلى كندا

طالبت الشركة الوطنية مصر للطيران من عملائها ضرورة تحميل تطبيق "ArriveCan" المتوفر للهواتف المحمولة لتسجيل بياناته على التطبيق أو عبر الموقع الإلكتروني https:arrivecan.cbsa-asfc.cloud-nuage.canada.ca، وذلك خلال 48 ساعة قبل موعد الرحلة، وعلى الراكب استكمال البيانات المطلوبة بالتطبيق حتى يحصل على رمز الموافقة الذى يسمح له باستكمال إجراءات السفر، فى ضوء تحديثات السفر الواردة من السلطات المختصة بدولة كندا.جدير بالذكر أنه يُمكن للعملاء معرفة الإجراءات المطلوبة للسفر إلى الدول التي تطير إليها مصر للطيران من خلال زيارة الموقع الإلكتروني egyptair.com أو الاتصال بـ1717 في مصر.