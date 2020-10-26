رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 26 أكتوبر 2020 الموافق 09 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصر للطيران تعلن ضوابط جديدة للسفر إلى كندا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 05:51 م
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
طباعة
طالبت الشركة الوطنية مصر للطيران من عملائها ضرورة تحميل تطبيق "ArriveCan" المتوفر للهواتف المحمولة لتسجيل بياناته على التطبيق أو عبر الموقع الإلكتروني https:arrivecan.cbsa-asfc.cloud-nuage.canada.ca، وذلك خلال 48 ساعة قبل موعد الرحلة، وعلى الراكب استكمال البيانات المطلوبة بالتطبيق حتى يحصل على رمز الموافقة الذى يسمح له باستكمال إجراءات السفر، فى ضوء تحديثات السفر الواردة من السلطات المختصة بدولة كندا.

جدير بالذكر أنه يُمكن للعملاء معرفة الإجراءات المطلوبة للسفر إلى الدول التي تطير إليها مصر للطيران من خلال زيارة الموقع الإلكتروني egyptair.com أو الاتصال بـ1717 في مصر.

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال

أول نوفمبر.. بدء تسليم أراضي الإسكان الأكثر تميزا والاجتماعى وبيت الوطن بالعبور الجديدة

رسميًا.. روسيا تعلن بدء إنتاج لقاح «سبوتنيك-V» ضد كورونا

«القوى العاملة»: «المولد النبوى» إجازة بأجر للقطاع الخاص

الصور

image description

اعتماد المخطط العام لمدينة الفتح بأسيوط

image description

محافظ دمياط والسفير الريدي يتفقدان مكتبة مصر بعزبة البرج

image description

جامعة أسيوط تحتل المركز الـ 23 إفريقيا في تصنيف «‪U.S.NEWS‬»

image description

«أورام أسيوط» ينقذ حياة مريض سرطان بعملية منظار جراحي

image description

أبو العينين يدلى بصوته فى الجيزة

الأكثر قراءة

محامي «شهيد المرج»: حاولوا تقييده بـ«كاوتش» قبل تمزيق جسده

السيسي يوجه بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال

مصر تلبي دعوة جنوب إفريقيا وتوافق على إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة

انفجار ماسورة مياه يغرق حدائق القبة

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

العلماء ينبهون لعلامة تحذير رئيسية رابعة لكورونا

يمكن أن تدمر صحتك.. مفاهيم خاطئة عن الأطعمة الغذائية

وصول اختبارات «المستضدات» لـ4 مطارات فرنسية للبدء في تطبيقها على الركاب

«السياسة الدولية» تحصل على المرتبة الثالثة عربيا في تخصص العلوم السياسية

أيام زمان

«بدأ حياته بالهجوم علىّ».. اعترافات «الأبنودي» عن علاقته بأحمد فؤاد نجم

أسرار اللحظات الأخيرة في وفاة أم كلثوم.. خضعت لأول جراحة نقل صفائح دم

«صلاح ذو الفقار سيجعلني أما».. اعترافات شادية عن حلم الأمومة والإنجاب

سخر منها.. كيف اعترض يحيى شاهين على رفض تقبيله للفنانة ماجدة؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
القهر ضار جدًا بالصحة ويؤدى إلى الوفاة
عمرو خالد
مع كل نَفَس يخرج منك.. احمد الله المنعم
مؤمن المحمدي
الفناجيلى
ماجد حبته
ألمانيا والإرهاب.. سذاجة أم تواطؤ؟!
المزيد

الثقافة

«المكرمية».. ورشة عمل للسيدات في بيت السناري

«سيبوني لوحدي».. تاسع عروض ملتقى مبادرة «المؤلف مصري»

الثقافي الإيطالي يختتم فعاليات مؤتمر «الحوار»

«التفكير النقدى وآليات مواجهة التطرف» على طاولة الأعلى للثقافة.. غدًا