الأردن والاتحاد الأوروبى يبحثان آلية تطوير العملية السياسية والديمقراطية

بحث وزير الشئون السياسية والبرلمانية الأردني المهندس موسى المعايطة، اليوم الإثنين، مع سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي ماريا هادجيثيو دوسيو، آلية تطوير العملية السياسية والديمقراطية في الأردن.وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الجانبين ناقشا كيفية دعم المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المحلي؛ لتهيئة بيئة سياسية حزبية ديمقراطية في المملكة، إضافة لمناقشة كيفية التصدي لتداعيات أزمة جائحة كورونا.وأكد المعايطة أن بلاده حريصة على إجراء الانتخابات البرلمانية كاستحقاق دستوري في موعدها المحدد رغم الظروف الاستثنائية، مشيرًا إلى إجراءات السلامة التي أعلنتها الهيئة المستقلة للانتخاب لحماية صحة المواطن.وأوضح أن الوزارة عملت على تعزيز مشاركة الأحزاب السياسية بالانتخابات من خلال تعديل نظام المساهمة المالية لدعم الأحزاب وربطه بالمشاركة في الانتخابات.من جهتها، أوضحت السفيرة ماريا هادجيثيو دوسيو أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لتقديم الدعم اللازم للمملكة في عملية التنمية الديمقراطية والسياسية، ودعم تعزيز تمكين المرأة وزيادة مشاركتها السياسية لوصولها إلى المجالس المنتخبة ومواقع صنع القرار.وأكدت أن بعثة الاتحاد الأوروبي تسعى إلى تطوير مشاريعها داخل الأردن والتركيز على الأنشطة التي من شأنها تحقيق التمكين السياسي، خاصة عبر تعزيز انخراط المرأة والشباب في الأحزاب السياسية.