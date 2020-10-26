مصدر ينفي توقيع محمد ممدوح على «أبو صدام»

نفى مصدر مقرب من محمد ممدوح ما تداولته بعض المواقع حول توقيعه على عمل سينمائي جديد يحمل اسم "أبو صدام" من إخراج نادين خان.وقال المصدر، لـ«الدستور»، إن العمل نال إعجاب ممدوح بعدما علم قصته، لكنه لم يوقع عليه رسميًا، وأجّل فكرة توقيعه هذه الفترة حيث إنه مشغول بتصوير مسلسله الرمضاني الجديد "تقاطع طرق"، الذي سيتم عرضه في شهر رمضان المقبل.أضاف أن الفيلم ضمن أولويات ممدوح، لكنه لم يتعاقد علية رسميًا إلى وقتنا الحالي، ومن المرجح أن يعطي قراره الأخير بعد نهاية تصوير مسلسله مع منى زكي الجديد."تقاطع طرق"، بطولة مني زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، محمد التاجي، مايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج تامر محسن.