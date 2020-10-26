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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تطلق فعاليات ورشة العمل التدريبية حول استخدام التكنولوجيا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 05:47 م
فعاليات ورشة العمل
فعاليات ورشة العمل التدريبية
عبدالناصرمحمد
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أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات ورشة العمل التدريبية، والتي تنظمها بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى، بعنوان: استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإرشاد الزراعي، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وافتتح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، فعاليات ورشة العمل، بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتورة ليلى الشناوى رئيس الجمعية العلمية للإرشاد الزراعي، والدكتور حمدي جامع رئيس الادارة المركزية للارشاد الزراعي، فضلا عن مشاركين من مركز البحوث الزراعية ومعاهده المختلفة، والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، وممثلي الجهات التعاونية، كما شارك في الافتتاح عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور غالب تفاحة، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى.

وأكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، على أهمية ورشة العمل، في دعم التوسع في تفعيل الإرشاد الزراعي الرقمي، واستخدام التكنولوجيات الحديثة في مجال الإرشاد الزراعي، بما يضمن سهولة وصول المعلومة للمزارعين.

وأضاف أن ورشة العمل تناقش عددا من المحاور على رأسها وسائل الاتصال والمعلومات في تحقيق أهداف الإرشاد الزراعي، فضلا عن التحليل الاستراتيجي للإرشاد الرقمي، كذلك أساليب وطرق تقديم الخدمات الإرشادية الريفية، وأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بناء قدرات السكان الريفيين.

وأوضح أنه سيتم التركيز خلال ورشة العمل على دور وسائل الإعلام في نشر الوعي بالإرشاد الرقمي، ودور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في التحول الرقمي للإرشاد الزراعي، لافتا إلى أنه سيتم أيضا مناقشة آليات تأهيل العاملين بالإرشاد لتطبيق التكنولوجيا الرقمية، وأهمية استخدام السوشيال ميديا في الإرشاد الزراعي.

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