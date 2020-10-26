ميركل تدين هجوم أردوغان على رئيس فرنسا

أدانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هجوم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.وأكد المتحدث باسم ميركل، شتيفن زايبرت، وفقا لتصريحات رسمية نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية، أن المستشارة الألمانية وصفت تصريحات أردوغان بـ"التشهيرية".واستنكرت الرئاسة الفرنسية تصريحات أردوغان التي شكك من خلالها بـ"الصحة العقلية" لنظيره الفرنسي على خلفية مواقفه تجاه المسلمين.وقالت الرئاسة الفرنسية في تعليق لفرانس برس إن "تصريحات الرئيس أردوغان غير مقبولة، تصعيد اللهجة والبذاءة لا يمثلان نهجًا للتعامل".وأضافت "نطلب من أردوغان أن يغيّر مسار سياسته لأنّها خطيرة من الزوايا كافة، لن ندخل في جدالات عقيمة ولا نقبل الشتائم".