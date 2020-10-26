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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غدًا.. المنيا تنظم مؤتمرًا للترويج لمجمع الصناعات الصغيرة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:02 م
مجمع الصناعات الصغيرة
مجمع الصناعات الصغيرة
المنيا ـ على حسين
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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن المحافظة ستنظم غدا الثلاثاء، مؤتمرا للترويج للمقومات الاستثمارية للمحافظة، وبخاصة المجمع الصناعي 68 وحدة كنموذج للفرص الاستثمارية، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وعدد من البنوك.

وقال المحافظ إن المؤتمر يأتي من منطلق توجيهات القيادة السياسية ودعمها الكامل، لريادة الأعمال والتأكيد على أن أفكار الشباب المبتكرة هي المحرك الأساسي لاقتصاد الدول، وتشديده على توحيد الجهود لتمكين شبابنا وتوفير كافة السبل التي تساعدهم في إطلاق ما يملكون من إبداع.

من جانبه؛ أكد الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، ورئيس المؤتمر، على العلاقة الوثيقة والتبادلية بين الابتكار وريادة الأعمال، مشيرا إلى أنه بدون ظهور الابتكارات التكنولوجية ستصل ريادة الأعمال لطريق مسدود وبدون ريادة الأعمال سيبقى الابتكار مجرد أفكار مخزنة في عقل المبتكر.

وسيتناول المؤتمر المقومات الاستثمارية للمحافظة، والمجمع الصناعي (68) وحدة كنموذج للفرص الاستثمارية، وعرض نماذج ناجحة لرواد الأعمال، والترويج للمجمع الصناعي والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وعرض الأفكار الإبداعية وتحويلها لفرص استثمارية، ونشر ثقافة وفكر ريادة الأعمال وعدم انتظار الوظيفة الحكومية، وتحويل التوجه الاقتصادي والاستثماري داخل المحافظة لريادة الأعمال، مع عرض للفرص الاستثمارية للمحافظة، وكذلك التسهيلات الائتمانية للمجمع الصناعي.
غدًا.. المنيا تنظم مؤتمرًا للترويج لمجمع الصناعات الصغيرة
غدًا.. المنيا تنظم مؤتمرًا للترويج لمجمع الصناعات الصغيرة
غدًا.. المنيا تنظم مؤتمرًا للترويج لمجمع الصناعات الصغيرة
غدًا.. المنيا تنظم مؤتمرًا للترويج لمجمع الصناعات الصغيرة
غدًا.. المنيا تنظم مؤتمرًا للترويج لمجمع الصناعات الصغيرة
غدًا.. المنيا تنظم مؤتمرًا للترويج لمجمع الصناعات الصغيرة

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