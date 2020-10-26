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الإثنين 26 أكتوبر 2020 الموافق 09 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

هبوط أرضي بشارع 45 بالإسكندرية وتكليفات بالإصلاح

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:30 م
هبوط أرضي
هبوط أرضي
هبه عويضه
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شهد شارع 45 بمنطقة العصافرة التابعة لحي ثان المنتزه بالإسكندرية، اليوم، هبوطا أرضيا ناتجا عن مشكلة بالصرف الصحي بالمنطقة.

وكلَّف اللواء أشرف بهجت، رئيس حي ثان المنتزه، اليوم، مفتشي إدارة المتابعة الميدانية بالحي بمتابعة الأعمال الخاصة بإصلاح الهبوط الأرضي الكائن بشارع 19 من شارع 45 قبلي، والناتج عن مشكلة بمرفق الصرف الصحي بهذا النطاق.

وتم القيام بعمل مجسات بالشارع، تمهيدا لعلاج الهبوط، وما زالت الأعمال قائمة والمتابعة مستمرة، وذلك في ضوء الاهتمام بتنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة الطرق بنطاق الحي.

وكان قد شهد شارع 45 من قبل هبوطا أرضيا أمام شارع 14 بعمق 5 أمتار، وتم إصلاحه على الفور خلال ساعات، بعد انتقال محافظ الإسكندرية إلى الموقع ليكلف بإصلاحه في الحال.
هبوط أرضي بشارع 45 بالإسكندرية وتكليفات بالإصلاح
هبوط أرضي بشارع 45 بالإسكندرية وتكليفات بالإصلاح
هبوط أرضي بشارع 45 بالإسكندرية وتكليفات بالإصلاح
هبوط أرضي بشارع 45 بالإسكندرية وتكليفات بالإصلاح
هبوط أرضي بشارع 45 بالإسكندرية وتكليفات بالإصلاح
هبوط أرضي بشارع 45 بالإسكندرية وتكليفات بالإصلاح
هبوط أرضي بشارع 45 بالإسكندرية وتكليفات بالإصلاح
هبوط أرضي بشارع 45 بالإسكندرية وتكليفات بالإصلاح

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