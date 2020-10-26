هبوط أرضي بشارع 45 بالإسكندرية وتكليفات بالإصلاح

شهد شارع 45 بمنطقة العصافرة التابعة لحي ثان المنتزه بالإسكندرية، اليوم، هبوطا أرضيا ناتجا عن مشكلة بالصرف الصحي بالمنطقة.وكلَّف اللواء أشرف بهجت، رئيس حي ثان المنتزه، اليوم، مفتشي إدارة المتابعة الميدانية بالحي بمتابعة الأعمال الخاصة بإصلاح الهبوط الأرضي الكائن بشارع 19 من شارع 45 قبلي، والناتج عن مشكلة بمرفق الصرف الصحي بهذا النطاق.وتم القيام بعمل مجسات بالشارع، تمهيدا لعلاج الهبوط، وما زالت الأعمال قائمة والمتابعة مستمرة، وذلك في ضوء الاهتمام بتنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة الطرق بنطاق الحي.وكان قد شهد شارع 45 من قبل هبوطا أرضيا أمام شارع 14 بعمق 5 أمتار، وتم إصلاحه على الفور خلال ساعات، بعد انتقال محافظ الإسكندرية إلى الموقع ليكلف بإصلاحه في الحال.