مزيكا تطرح «يا عاشقين» لـ محمود هلال بمناسبة المولد النبوي

طرحت شركة مزيكا أحدث دعاء ديني للمنشد محمود هلال بعنوان "يا عاشقين" على اليوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو، وذلك بمناسبة المولد النبوى الشريف.جاءت الأغنية تضامنًا مع الحملة التي دشنها الملايين من المسلمين في أنحاء العالم للدفاع عن الرسول (ص) وهي من كلمات عمر الجنايني ولحن من التراث وتوزيع موسيقي حازم رأفت.تقول كلمات الدعاء:اللَّهُمَّ صِلِيَّ عَلِّي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌيَا عَاشِقِينَ رَسُولَ اللهِ جِدِّ الْحُسْنَيْنِ خَيْرَ خَلْقِ اللهِاِنَه أدان بَدينَ الْحَقِّ وَ مُعَلِّمُنَا صَاحِبُ البراقوَ نَصْلُ كَثِيرُ وَ نُسَلِّمُ كَثِيرَ عَلَى الْحَبيبِ الْمُصْطَفِّيِّاللَّهُمَّ صِلِيَّ عَلِّي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌاللَّهُمَّ صِلَيْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ هُوَ الْإمَام مَسكَ الْخِتَامُ عَلَيْهِ الصلاة عَلَيْهِ السُّلَّامَاِنْهَ أدان بَدينَ الْحَقِّ وَ مُعَلِّمُنَا صَاحِبُ البراقوَنَصْلُي كَثِيرُ وَنُسَلِّمُ كَثِيرَ عَلِّي الْحَبيبِ الْمُصْطَفَىاللَّهُمَّ صِلِيَّ عَلِّي سَيِّدِنَا مُحَمَّدَ