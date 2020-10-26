مزيكا تطرح «يا عاشقين» لـ محمود هلال بمناسبة المولد النبوي
الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 05:53 م
حسين الجنديطباعة
طرحت شركة مزيكا أحدث دعاء ديني للمنشد محمود هلال بعنوان "يا عاشقين" على اليوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو، وذلك بمناسبة المولد النبوى الشريف.
جاءت الأغنية تضامنًا مع الحملة التي دشنها الملايين من المسلمين في أنحاء العالم للدفاع عن الرسول (ص) وهي من كلمات عمر الجنايني ولحن من التراث وتوزيع موسيقي حازم رأفت.
تقول كلمات الدعاء:
اللَّهُمَّ صِلِيَّ عَلِّي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ
يَا عَاشِقِينَ رَسُولَ اللهِ جِدِّ الْحُسْنَيْنِ خَيْرَ خَلْقِ اللهِ
اِنَه أدان بَدينَ الْحَقِّ وَ مُعَلِّمُنَا صَاحِبُ البراق
وَ نَصْلُ كَثِيرُ وَ نُسَلِّمُ كَثِيرَ عَلَى الْحَبيبِ الْمُصْطَفِّيِّ
اللَّهُمَّ صِلِيَّ عَلِّي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ
اللَّهُمَّ صِلَيْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ هُوَ الْإمَام مَسكَ الْخِتَامُ عَلَيْهِ الصلاة عَلَيْهِ السُّلَّامَ
اِنْهَ أدان بَدينَ الْحَقِّ وَ مُعَلِّمُنَا صَاحِبُ البراق
وَنَصْلُي كَثِيرُ وَنُسَلِّمُ كَثِيرَ عَلِّي الْحَبيبِ الْمُصْطَفَى
اللَّهُمَّ صِلِيَّ عَلِّي سَيِّدِنَا مُحَمَّدَ
جاءت الأغنية تضامنًا مع الحملة التي دشنها الملايين من المسلمين في أنحاء العالم للدفاع عن الرسول (ص) وهي من كلمات عمر الجنايني ولحن من التراث وتوزيع موسيقي حازم رأفت.
تقول كلمات الدعاء:
اللَّهُمَّ صِلِيَّ عَلِّي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ
يَا عَاشِقِينَ رَسُولَ اللهِ جِدِّ الْحُسْنَيْنِ خَيْرَ خَلْقِ اللهِ
اِنَه أدان بَدينَ الْحَقِّ وَ مُعَلِّمُنَا صَاحِبُ البراق
وَ نَصْلُ كَثِيرُ وَ نُسَلِّمُ كَثِيرَ عَلَى الْحَبيبِ الْمُصْطَفِّيِّ
اللَّهُمَّ صِلِيَّ عَلِّي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ
اللَّهُمَّ صِلَيْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ هُوَ الْإمَام مَسكَ الْخِتَامُ عَلَيْهِ الصلاة عَلَيْهِ السُّلَّامَ
اِنْهَ أدان بَدينَ الْحَقِّ وَ مُعَلِّمُنَا صَاحِبُ البراق
وَنَصْلُي كَثِيرُ وَنُسَلِّمُ كَثِيرَ عَلِّي الْحَبيبِ الْمُصْطَفَى
اللَّهُمَّ صِلِيَّ عَلِّي سَيِّدِنَا مُحَمَّدَ