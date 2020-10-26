رئيس مدينة مرسى مطروح يتابع أعمال رصف امتداد شارع الجلاء

تابع رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، أعمال رصف امتداد شارع الجلاء بمحيط بنك الإسكان والتعمير ونادي الشرطة وزاهر جلال وأول العزبة السودانية، خلف مستشفى النساء، ضمن خطة المدينة في إعادة الشىء لأصله بعد الانتهاء من المشروع القومي للتحول الرقمي ومشروعات البنية التحتية.وأعلن جاب الله عن وضع الطبقة الخرسانة بالأرصفة تمهيدًا لأعمال الرصف بمناطق السنوسية والليدو، وذلك بعد انتهاء بعض الشوارع من مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي طبقًا للخطابات الرسمية من الشركات المنفذة ضمن خطة المدينة في إعادة الشىء لأصله.وأكد أن تعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، سرعة البدء في أعمال إعادة الشىء لأصله ورصف المناطق التي انتهت منها أعمال البنية التحتية طبقا للخطابات الرسمية الموجهة لمجلس المدينة من الشركات العاملة التي تقر بانتهاء أعمالها، وتذليل كل العقبات لضمان سرعة وإنجاز الأعمال طبقا للتوقيتات المتفق عليها.ووجه رئيس المدينة للشركات المنفذة ببذل مزيد الجهد لسرعة إنهاء مشروعات البنية التحتية للبدء في أعمال الرصف، خاصة المشروع القومي للتحول الرقمي ومشروعات الغاز والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب بالتنسيق مع الجهات المعنية.