الكرملين: روسيا لا تتدخل فى أوضاع بيلاروسيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف: إن بلاده لا تزال كالسابق لا تتدخل في أوضاع بيلاروسيا، حيث تتواصل الاحتجاجات بعد الانتخابات الرئاسية.وأضاف بيسكوف- في تصريحات صحفية: "أن روسيا تعتقد أنه لا يوجد ما يدعو لتدخل الدول الأخرى في هذه الأحداث".وتابع قائلًا: ردًا على سؤال "كيف ينظر الكرملين إلى الجولة الجديدة من النشاط الاحتجاجي في بيلاروسيا: "إن الكرملين لا يمكنه أن يقدم النصائح للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو حول كيفية التعامل مع المحتجين".وأوضح: أنه في هذه الحالة، فإن أى نصيحة علنية لن تكون أكثر من محاولة للتدخل في ما يحدث؛ ولم ولن نفعل ذلك.