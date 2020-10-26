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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين: روسيا لا تتدخل فى أوضاع بيلاروسيا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:15 م
دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف: إن بلاده لا تزال كالسابق لا تتدخل في أوضاع بيلاروسيا، حيث تتواصل الاحتجاجات بعد الانتخابات الرئاسية.

وأضاف بيسكوف- في تصريحات صحفية: "أن روسيا تعتقد أنه لا يوجد ما يدعو لتدخل الدول الأخرى في هذه الأحداث".

وتابع قائلًا: ردًا على سؤال "كيف ينظر الكرملين إلى الجولة الجديدة من النشاط الاحتجاجي في بيلاروسيا: "إن الكرملين لا يمكنه أن يقدم النصائح للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو حول كيفية التعامل مع المحتجين".

وأوضح: أنه في هذه الحالة، فإن أى نصيحة علنية لن تكون أكثر من محاولة للتدخل في ما يحدث؛ ولم ولن نفعل ذلك.

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