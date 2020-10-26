محافظ الإسكندرية يكلف بنقل الباعة لباكيات سوق الثلاثين

قاد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حملة مكبرة بشارع القاهرة بمنطقة سيدي بشر بحي المنتزه أول، لإزالة كافة تعديات الباعة الجائلين بالشارع، وذلك لبدء عملية نقل البائعين إلى باكيات سوق شارع ٣٠، فى إطار تنفيذ خطة محافظة الإسكندرية لإزالة كافة الأسواق العشوائية بعد توفير البديل.وكلف محافظ الإسكندرية رئيس الحي وكافة الجهات المعنية، بإزالة كافة التعديات على حرم الطريق العام ونقل البائعين إلى الباكيات المخصصة لهم، خلال ٤٨ ساعة، مشددا على الالتزام بالتواجد داخل الباكيات وعدم السماح بأي تعديات مجددا، وأشار إلى أنه تم التنسيق مع النقل العام لتوفير أتوبيس مجاني لتوصيل المواطنين إلي سوق الثلاثين، وذلك بعد الانتهاء من إنشاء محطة ركاب بجوار السوق مباشرة.وأطلق الشريف إنذارا شديد اللهجة لكافة البائعين بشارع القاهرة، وكذا المتعدين على حرم السكة الحديد بعدم عودتهم مرة أخرى وتكرار التعديات، قائلا: "سنتواجد يوميا بالشارع والحملات مستمرة ولن نسمح لأي متعد بالاستيلاء على حق المواطنين وأرض الدولة.وشدد المحافظ على تحرير المحاضر اللازمة لكافة المخالفين وتحويلهم للنيابة العامة وتوقيع الغرامات المالية عليهم، مؤكدا أن هذا سيكون الإنذار الأخير وسيتم عقب ذلك اتخاذ قرارات وإجراءات رادعة تجاه أي مخالف.