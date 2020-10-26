الأرصاد: طقس الثلاثاء مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري نهارا، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية وعلى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وأن تكون الرياح معتدلة على جميع أنحاء البلاد.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 30 20الإسكندرية 27 20وادى النطرون 28 19طنطا 29 19شبين الكوم 30 19دمنهور 29 20بلطيم 29 20مطروح 25 19السلوم 26 18سيوة 28 17بورسعيد 29 22دمياط 28 19الزقازيق 30 20المنصورة 29 19الإسماعيلية 31 20السويس 30 21العريش 30 20رفح 28 20رأس سدر 31 21نخل 29 17نويبع 32 24طابا 30 22كاترين 28 13الطور 31 20شرم الشيخ 33 25الغردقة 32 24مرسى علم 31 24الفيوم 31 19بنى سويف 31 18المنيا 31 18أسيوط 32 17سوهاج 33 18قنا 33 20الأقصر 35 20أسوان 36 22إدفو 36 21أبوسمبل 35 20الوادى الجديد 33 18شلاتين 31 24أبورماد 31 25حلايب 30 25رأس حدربة 30 26