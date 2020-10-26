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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: لجنة لإعداد وتنفيذ الآلية المناسبة للتطعيم ضد كورونا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:00 م
طارق المزرم
طارق المزرم
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أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم الاثنين، أن مجلس الوزراء الكويتي قرر تشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة، وعضوية الجهات المعنية؛ لإعداد وتنفيذ الآلية المناسبة للتطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).

وأضاف المزرم - في تدوينة عبر الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي الكويتي - أن اللجنة تتكلف بتنفيذ حملة التطعيمات، مع مراعاة القواعد والاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية؛ للحفاظ على الأمن الصحي في البلاد.

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