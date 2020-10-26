14 إصابة جديدة بكورونا في السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 15 ألفًا و565 إصابة.وأوضحت الوزارة - في بيان وفقًا للإذاعة السنغالية اليوم الإثنين - أنه تم إجراء 576 فحصًا، كما تم تسجيل 62 حالة تعاف خلال الساعات الـ24 الأخيرة؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 14 ألفًا و316 حالة.وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة الجديدة بلغ 322 حالة، فيما تتابع 926 حالة علاجها بالمستشفى.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.