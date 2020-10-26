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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«علييف»: لن ينسى شعب أذربيجان هذا الظلم

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:09 م
إلهام علييف
إلهام علييف
وكالات
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قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والقائمة بدور الوسيط في النزاع حول إقليم قره باغ، تحاول "إنقاذ" أرمينيا.

وقال علييف، في خطاب للشعب اليوم الإثنين: "ما هو نشاط مجموعة مينسك هذه؟ هل تستطيع أو تريد الضغط على المحتل؟ لا.. لقد أثرت هذه القضية أكثر من مرة: إذا كنت تريد حل المشكلة، فمن الضروري فرض عقوبات على أرمينيا.. الأمر بين يديكم، فأنتم أعضاء دائمون في مجلس الأمن الدولي، بإمكانكم حل المشكلة الملحة".

وتابع: "أقول لداعمي أرمينيا إن أردتم إنقاذها فقولوا لها أن تنسحب من أراضينا، فبكلمة منكم ستنسحب".

وأضاف الرئيس الأذربيجاني، أن "من يريدون وقف إطلاق النار يرسلون أسلحة إلى أرمينيا"، وأن لديه قائمة بأسماء تلك البلدان.

وقال: "بمجرد شروعنا في تحرير أراضينا من الاحتلال بدأنا نتعرض للضغط من جميع الأطراف.. ولماذا فشلت مجموعة مينسك في حل المشكلة لمدة 28 عامًا؟ الرحلات والاجتماعات والمفاوضات - سئمنا من هذه المفاوضات مع العدو".

وتابع علييف: "اليوم كل القدرات محشودة ضدنا، وتحملت الأمر لمدة شهر، شهر كامل! لم أتحدث عن ذلك لكنا سئمنا فعلًا، هذا أولًا، وثانيًا، يجب أن يكون الوسيط محايدًا، وإذا لم يكن كذلك فعليه أن يسحب ترشيحه.. على الدول الوسطاء أن تبتكر وظيفة جديدة لنفسها"، مشيرًا إلى أن أذربيجان تمكنت من تحرير أجزاء كبيرة من أراضيها بنفسها دون مساعدة الوسطاء.

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