انطلاق ورشة عمل «أيام إيطاليا في صعيد مصر» بالأقصر

انطلقت اليوم ورشة عمل بسياحة الأقصر تحت عنوان «أيام إيطاليا في صعيد مصر» تحت السفارة الإيطالية في مصر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ومحافظة الأقصر، ومشاركة رسمية من لجنة تسويق السياحة الثقافية.قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، في تصريحات صحفية، إن الورشة تنعقد في دورتها الأولى رسميًّا ابتداءً من 12 نوفمبر المقبل في الأقصر ثم تنطلق في أسوان يوم 13 و14 نوفمبر 2020، وذلك تنفيذًا لتوصيات الدورة التمهيدية التي تم انعقادها يومي 30 و31 أكتوبر من العام الماضي.وأضاف "عثمان" أن انعقاد «أيام إيطاليا في صعيد مصر» في الوقت الراهن يهدف إلى إرسال رسالة للمسافرين حول العالم بأن السفر والسياحة يمكن استئنافها في ظل الظرف الاستثنائي الحالي لانتشار جائحة كورونا من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية، وخلق مسارات آمنة للسفر بين مختلف البلدان.خاصة وأن السوق الإيطالية تمتاز بكونها سوقًا مصدرة للسياحة الثقافية والسياحة الترفيهية معًا، وتصدر في فترة قائمة الأسواق العشرة الأولى المصدر للحركة إلى مصر، مشيرًا إلى أن الدورة الحالية تشهد الاحتفال بمرور 40 عامًا على نقل معبد فيلة إلى مقره الحالي بجزيرة أجيليكا.كما أوضح أن ورشة العمل تجمع بين صناع السياحة بشكل عام و«الثقافية» بشكل خاص، من كلا البلدين، وهو ما يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون مع السفارة الإيطالية في القاهرة من جانب، والحكومة والمجتمع المدني السياحي ممثلًا في لجنة تسويق السياحة الثقافية، قائلًا: إن السفارة الإيطالية شريك أساسي في دعم استئناف حركة السياحة بشكل عام وعودة السياحة الثقافية إلى الأقصر بشكل خاص، مؤكدًا أن السفير الإيطالي بالقاهرة جامباولو كانتيني، يلعب دورًا داعمًا لعودة السياحة الثقافية.