المجلس الأعلى للشئون الإسلامية البحرينى يستنكر الإساءة للرسول

استنكر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية البحريني الإساءة للرسول محمد- صلى الله عليه وسلم.

وقال المجلس- في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الإثنين- إنه يستنكر أشد الاستنكار الإساءة لنبي الإسلام (صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم)، ويرفض رفضًا قاطعًا الزج برموز المسلمين ومقدساتهم في الأجندات الضيقة.وأكد أن الإساءة للرسل والأنبياء (عليهم السلام) لا ينتقص من فضلهم ومقامهم الرفيع عند الله سبحانه وتعالى وعند المؤمنين بهم، ولكنه سلوكٌ ينطوي على عنصريةٍ وكراهيةٍ، بما يغذِّي التطرُّف، ويشجِّع على العنف والصراع، ويقوِّض جهود تحقيق التعايش والسلام بين الناس.وأضاف أن استفزاز الناس والنيل من مقدساتهم وعقائدهم لهو أسلوبٌ مرفوضٌ لا يمكن القبول به ولا السكوت عنه، خصوصًا إذا ما دخل ضمن الأطر الممنهجة للدول والقيادات، داعيًا إلى وقفةٍ جادةٍ وصريحةٍ وعاجلةٍ من جميع دعاة السلام والخير في العالم لوقف التطاول والتعدي والازدواجية الفكرية، ولصون السِّلم الأهلي وحفظ الأمن المجتمعي، واحترام الدين وحماية الشعوب من الوقوع في الفتن والصراعات، وعدم اتخاذ عناوين مثل حرية التعبير لتبرير الإساءات والاستفزازات والازدراء بالأديان واتباعها.