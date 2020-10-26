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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أول تعليق من الجيش الليبى على اتفاقات «الوفاق» مع قطر

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:19 م
أحمد المسماري
أحمد المسماري
نيفين أشرف
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أصدر المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، بيانًا بشأن الاتفاقات الأخيرة التي أبرمتها حكومة الوفاق مع قطر، معتبرًا أن هذه الاتفاقات تعد خرقًا لمخرجات حوار جنيف واتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال المسماري: "إن ما قامت به قطر التي تعتبر أكبر داعم للإرهاب من استخدام لعملائها في ليبيا اليوم من توقيع ما سمته باتفاقيات أمنية يعتبر خرقًا لمخرجات حوار جنيف 5+5 ومحاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه ضباط الجيش الليبي في جنيف من وقف لإطلاق النار ووقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي الهدام في الشأن الليبي".

وأجرى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، محادثات في الدوحة، اليوم الإثنين، مع وفد حكومة الوفاق يضم كلا من وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، فيما شهدت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين الطرفين.

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