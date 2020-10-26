غدًا.. مصر للطيران تسير 32 رحلة جوية تقل 4200 راكب

تسير شركة (مصر للطيران) غدًا الثلاثاء، 32 رحلة جوية تقل 4200 راكب.وأوضحت الشركة- في بيان اليوم الإثنين- أنها ستسير رحلة جوية إلى كل من أثينا، بودابست، باريس، روما، لندن، ميلانو، فيينا، إسطنبول، أديس أبابا، نيروبي، الخرطوم، دبي، أبوظبي، الشارقة، أربيل، بيروت، أنجولا، المدينة المنورة، جدة، الرياض، بغداد، ندجامينا، دوالا، موسكو، عمان.وأشار البيان إلى أنه سيتم تسيير 7 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، بالإضافة إلى 4 رحلات شحن جوي.