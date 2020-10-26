الثقافي الإيطالي يختتم فعاليات مؤتمر «الحوار»

يختتم المركز الثقافي الإيطالي بالتعاون مع جامعة بدر اليوم الإثنين، فعاليات مؤتمر "الحوار والتبادل الثقافي" بكلية اللغات والترجمة، ويعد هذا الحدث من أبرز أحداث المركز الثقافي هذا العام حيث يعد مؤتمر متعدد التخصصات في العلوم الإنسانية.يشارك في المؤتمر كل من الدكتورة منى بكر من جامعة مانشستر، والدكتور تيري إيجلتون، وضيفة شرف المؤتمر الدكتورة سوزانا كالفو من جامعة مدريد.يناقش المؤتمر عدة محاور منها الحوار بين الأدب والإعلام، والحوار بين الأدب والطب، ودراسات السيرة الذاتية، وحقوق اللاجئين وقضاياهم في الأدب والأفلام والإعلام، والنسوية وما بعد الحداثة، والسياسات الثقافية والحوار المشترك.كما يناقش المؤتمر في يومه الختامي اللسانيات، واللسانيات التطبيقية، القوة واللغة، اللغة وقضايا اللاجئين وقضايا الإرهاب، والترجمة وقضايا النوع الاجتماعي.