القوات المسلحة تهنئ السيسي بذكرى المولد النبوي: «نتأسى بسيرة نبينا في الحفاظ على مصر»

بعث الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1442هـ.وجاء في برقية التهنئة: "يسعدني أن أبعث إليكم بأسمى آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا الله أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدى وشعبه بكل الخير والبركات".وتابعت: "رجال القوات المسلحة وهم يهنئونكم بهذه الذكرى المشرفة لميلاد خير البشر محمد صلوات الله عليه وسلامه، يؤكدون أن مصر سوف تظل بعطائهم وتضحياتهم وتأسيهم بسيرة الرسول الكريم وطنًا عزيزًا لكل المصريين واضعين أمنها وسلامها وقدسية أراضيها فوق كل اعتبار، مستعدين للبذل والفداء من أجل أن تظل قواتها المسلحة قوية شامخة قادرة على الوفاء بالمسئوليات العظيمة التي كلفها بها شعب مصر العظيم في حماية الوطن والدفاع عن سلامة أراضيه وأمن شعبها واستقراره، وأسأل الله أن يوفقكم لما فيه خير مصر وشعبها وكل عام وسيادتكم بخير".كما بعث الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.وبعث وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقيات تهنئة لكل من رئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء والإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ورئيس مجلس الشيوخ.وأصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام، بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربي بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.كما أصدر الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام، بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بهذه المناسبة.