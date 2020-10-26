رئيس جامعة المنيا يتابع أعمال تطوير مكتبة «تربية فنية» (صور)

افتتح الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا يرافقه الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أعمال تطوير مكتبة كلية التربية الفنية، اليوم الإثنين، في ضوء تحقيق معايير الجودة الشاملة، وتفعيل دورها الهام كأحد المصادر الحيوية للتعليم والتعلم والبحث العلمي.وافتتح "عبدالنبي" معرضًا لإنتاج أعمال طلاب الفرقة الرابعة لمقرر دراسات في تكوين الصورة بعنوان "رؤية" جسد الطلاب به الطبيعة الساحلية، وأهم ما يميزها من وجهة نظرهم ومفاهيمهم الفنية، وأفكارهم الابتكارية، وفقًا لخصائص اللون وتأثيراته ودلائله وإيحاءاته ورمزيته، بالإضافة لتصوير بعض المشاهد الواقعية للصيادين ومراكب الصيد لإثارة ذهن المشاهد.رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتورة أمل أبو زيد عميد كلية التربية الفنية، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووكلاء، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، والعميد أسامة فوزي مدير الأمن الإداري بالجامعة، وأحمد القاضي أمين الكلية.وأكد "عبدالنبي" خلال تفقده أقسام المكتبة على الالتزام بتطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة بالمكتبات الجامعية، والتوجه نحو تقييم واعتماد معايير الجودة والتطور الأكاديمي للعاملين بها، وتأسيس نظم معلوماتية للفهرسة والأرشفة داخل المكتبات باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، والحرص على تزويد المكتبات بأحدث البحوث والكتب العالمية.وأشاد رئيس الجامعة بأعمال الطلاب الفنية، وبجميع لوحات المعرض التي تبرز المهارة الفنية للطلاب في جذب المشاهد، بما تحمله من تعبيرات بصرية ولونية، كما استمع إلى شرح الطلاب لفكرتهم بأعمالهم الفنية، وتم تكريم القائمين على أعمال التطوير بمكتبة الكلية؛ تقديرا لجهودهم المبذولة وهم الدكتور محمود محمد فرج، والدكتور طارق سيد أحمد.