«قومى المرأة» يشيد بمعسكر «أنا وماما»

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بمعسكر "أنا وماما" الأول للأطفال المصابين بالحروق ضمن برنامج التأهيل النفسي والاجتماعي الذي تنفذه مؤسسة أهل مصر للتنمية برئاسة الدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة "ويل اسبيرنج إيجيبت".وأعربت مرسي، في بيان، عن فخرها بتنفيذ تلك الأفكار الفريدة والمميزة التي تعطي الأمهات البطلات دفعة معنوية قوية للاستمرار في رحلتهن مع أطفالهن المصابين بالحروق في ظل التحديات التي تواجههم، مؤكدة أن تأهيل الأطفال ضحايا الحروق نفسيًا ودمجهم في المجتمع يزيد من معدلات التنمية والتقدم.يذكر أن مؤسسة "أهل مصر" للتنمية برئاسة الدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أول وأكبر مستشفى ومركز أبحاث لعلاج ضحايا الحروق والحوادث بالمجان.