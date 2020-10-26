النتائج الأولية للانتخابات بالدوائر الـ5 فى المنيا

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النتائج الأولية للدوائر الخمس بمحافظة المنيا، التي أجريت فيها الانتخابات بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات وقف انتخابات الفردي بالدائرة السادسة ومقرها مركز دير مواس، بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بإعادة أحد المرشحين المستبعدين لكشوف الانتخابات.ففي الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة المنيا والمنيا الجديدة أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، عن أن إجمالي عدد الناخبين 186 ألفًا و887 صوتًا، وبلغت عدد الأصوات الصحيحة 161 ألفًا 458 والأصوات الباطلة 25 ألفًا و429.وجاءت أعلى الأصوات كالآتي: أشرف عبدالعزيز الأحمداوي مستقبل وطن 35655، أندرو سامي محروس سليمان مستقل 34610، علي فهمي بدوي مستقبل وطن 33661، خالد محمد حسن مستقل 31172، العمدة عثمان المنتصر مستقبل وطن 30062 سيد أبو بريدعة مستقل 30133.وفي الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة سمالوط شرق وغرب ومركز مطاي إجمالي عدد الناخبين ممن أدلوا بأصواتهم 198 ألفًا 827 صوتًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 169 ألفًا 915 والأصوات الباطلة 28 ألفًا 912.وجاءت أعلى الأصوات كالآتي: مجدي ملك 52 ألفًا و676، محمد نشأت العمدة مستقبل وطن 49 ألفًا و239 صوتًا، علاء الدين فيصل مكادي 38644، سامي سنوسي أحمد 35590، توحيد تامر علي 31597، سمير رشاد أبوطالب حماة وطن 30441.وفي الدائرة الثالثة وتضم مراكز بني مزار ومغاغة والعدوة جاءت أعلى الأصوات كالآتي: إيهاب عبدالعظيم الوفد 54 ألفًا و329 صوتًا، مصطفى خالد فتح الباب الشعب الجمهوري 37 ألفًا و485 صوتًا، أحمد عبدالمحسن حتة الشعب الجمهوري 48501، عبدالوهاب كريم الإصلاح والتنمية 28499، حسين غيتة حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 29306، سعودي عبدالرحمن مستقبل وطن 35412، حمادة محمد محمد حلبي مستقل 28531، محمد بدوي حماة وطن 30463.وفي الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبوقرقاص جاءت أعلى الأصوات أحمد محمد عبدالمنعم 17052، حسام محمود أبوزيد 16358، هيثم فاروق 16240، محمد نايف 15673.وفي الدائرة الخامسة ومقرها مركز ومدينة ملوي بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 145 ألفًا 457، وبلغت أعداد الأصوات الصحيحة 125 ألفًا 557 صوتًا والأصوات الباطلة 19 ألفًا 900 صوت.وجاءت مؤشرات أعلى الأصوات: رياض عبدالستار حزب مستقبل وطن 23829، محمد عبدالحكيم صابر مستقبل وطن 23436، هيلا سلاسي غني ميخائيل الشعب الجمهوري 25183، محمد عامر حلمي الإصلاح والتنمية 19087، وحازم محمد عبدالهادي 18257، محمد مصطفى محمود كمال 17419.