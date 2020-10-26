1111 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 1111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.وأوضحت الوزارة- وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الاثنين- أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 126 ألفًا و234 إصابة، كما تم تسجيل 3 وفيات جراء الإصابة بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 480 حالة.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 1819 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 120 ألفًا و750 متعافيا.