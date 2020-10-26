الأنبا إسحق يفتتح حضانة أبوفام للغات بإيبارشية طما (صور)

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا إسحق، أسقف طما،افتتح حضانة "الشهيد أبوفام للغات" وذلك بكاتدرائية الشهيد أبو فام الأوسيمي بمركز طما بمحافظة سوهاج، وشاركه في الافتتاح عدد من الآباء الكهنة والخدام والمدرسين.وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الحضانة تتكون من ثلاثة فصول وحجرات للأنشطة والألعاب، وتقبل الأطفال من سن سنتين وحتى 6 سنوات، و يدرس الطفل بها 3 لغات أجنبية (الإنجليزية - الفرنسية - الألمانية) بالإضافة إلي مناهج تعليمية وتربوية وسلوكية حديثة، وذلك تحت إشراف أساتذة متخصصين من جامعة أوكسفورد.