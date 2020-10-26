تباين مؤشرات البورصة بالختام.. والسوقي يربح 1.3 مليار جنيه

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة تعاملات، اليوم الإثنين، ثانى تعاملات الأسبوع، على تباين بدعم من تصارع القوى البيعية والشرائية بين المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وبعض من المستثمرين الأفراد.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 1.3 مليار جنيه، لتغلق عند مستوى 600 مليار جنيه، مقابل 598.7 مليار جنيه أمس.وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 86. 0%، بما يعادل 91 نقطة خسارة، يغلق عند مستوى 10511 نقطة.وارتفع المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 1.68%، بما يعادل 29.9 نقطة، لينهي تعاملاته عند مستوى 1814 نقطة، وسط تداولات متوسطة اقتربت قيمتها من مليار جنيه.وذلك بتداول حوالي 260.2 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 35.4 ألف صفقة بيع وشراء.