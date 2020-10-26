إصابة مرشح فى أسوان بنوبة قلبية بعد إعلان نتائج انتخابات النواب

أصيب أحد مرشحي دائرة إدفو، بنوبة قلبية بعد الإعلان عن نتائج انتخابات النواب، والذي لم يحالفه الحظ للدخول في جولة الإعادة بمحافظة أسوان، وتم نقله إلى مستشفى إدفو العام مباشرة.تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا يفيد بإصابة ''م. ع'' أحد مرشحي مجلس النواب ٢٠٢٠ لدائرة مركز إدفو بنوبة قلبية، وتم نقله إلى مستشفى إدفو العام، وذلك إثر عدم محالفته الحظ للدخول في جولة الإعادة، ولكن بعد تلقيه الرعاية اللازمة تم السماح له بالخروج من المستشفى.جدير بالذكر أنه وصل عدد اللجان الانتخابية بمحافظة أسوان 373 لجنة فرعية، ويصل عدد الناخبين إلى مليون و39 ألفًا و51 ناخبًا وناخبة.