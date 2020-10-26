فايق يفتتح ندوة حقوق الإنسان والممارسات الإعلامية الأربعاء

يفتتح محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأربعاء المقبل، ندوة تحت عنوان "حقوق الإنسان والممارسات الإعلامية"، بحضور كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، في إطار خطة عمل المجلس لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.يشارك في الندوة أساتذة الجامعات، ممثلين من الجهات الإعلامية (غرفة صناعة الإعلام، ونقابة الإعلاميين، والهيئة الوطنية للصحافة، نقابة الصحفيين، مدينة الإنتاج الإعلامي، شركة نايل سات للخدمات الإعلامية، هيئة الاستعلامات، بالإضافة إلى متخصصين فى مجال السوشيال الميديا، وممثلين من الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الاحزاب وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب، ومنظمات المجتمع المدنى.وتناقش الندوة عدة محاور رئيسية منها، "السوشيال ميديا والشائعات.. المشكلة والحل"، وكذلك التجارب دولية في تنظيم عمل "السوشيال ميديا" ومواجهة مخاطر انفلاتاتها، وكذلك "منصات الإعلام التقليدي المعادية.. دورها وأساليب عملها وطرق مواجهتها"، والمحور الأخير "نحو بيئة إعلامية أكثر قدرة على تعزيز حريات المواطنين وصيانة الأمن القومي".