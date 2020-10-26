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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية اليوناني يلتقي نظيره الروسي في أثينا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 03:08 م
نيكوس دندياس
نيكوس دندياس
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التقى وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم الإثنين، في أثينا، نظيره الروسي، سيرجي لافروف، في مستهل زيارة الأخير إلى العاصمة اليونانية.

وأوردت صحيفة (كاثيميرني) اليونانية أن المحادثات ركزت على العلاقات الثنائية بين اليونان وروسيا والقضية القبرصية والتطورات في القوقاز، فضلًا عن العلاقات المتوترة بين اليونان وتركيا بعدما أعلنت أنقرة، أمس الأول السبت، أنها ستمدد فترة بعثة التنقيب عن الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط لمدة أسبوع.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يدلي الجانبان بتصريحات للصحفيين عقب الاجتماع.

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