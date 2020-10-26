قطر تسجل 262 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الاثنين، عن تسجيل 262 حالة جديدة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينها 237 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و25 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي.وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أنه تم فحص 9735 حالة، خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 944018 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 2859.وبلغ إجمالي عدد الوفيات 230 حالة حتى الآن، فيما سجلت 244 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 128343 حالة.