أمريكا تطالب كل القوات الأجنبية بمغادرة ليبيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الإثنين، عن ترحيب بلاده باتفاق الأطراف الليبية على وقف إطلاق النار، داعيا جميع الأطراف إلى ضرورة الالتزام به.وأضاف بومبيو، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه يجب على جميع القوات الأجنبية مغادرة الأراضي الليبية، وفقا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها قبل قليل.