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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تحريض ووصف أجهزة بالمحتلة.. لماذا أدرج ممدوح حمزة على قوائم الإرهاب؟

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:18 م
ممدوح حمزة
ممدوح حمزة
إيمان ماهر
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قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمعاقبة المهندس الاستشاري ممدوح مصطفى عبدالفتاح حمزة بالحبس لمدة ٦ أشهر، وإدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية، طبقا للقانون 8 لسنة 2015، في اتهامه بـ«نشر أخبار كاذبة».

ويرصد "الدستور"، في التقرير التالي، أبرز الجرائم التي ارتكبها ممدوح حمزة وأدت إلى مثوله أمام القضاء، والذي أقر حكمه السابق.

- حرض حمزة على ارتكاب جريمة إرهابية باستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي بـ"تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم.

- قال أحد الشهود الذي دخل على حسابه، إنه وجد عبارات تحريض لأهالي الوراق ليمنعوا أجهزة الدولة من استلام أراضي الوراق، كما وصف القوات المنوط بها التنفيذ بقوات احتلال، وكتب: "كما فعلنا في القرصاية منعنا قوات الاحتلال من استلام الأراضي من الأهالي".

- قالت الصحفية أمل غريب، في شهادتها أمام المحكمة، إن ممدوح حمزة تعامل مع مركز "هينز الحقوقي" المشبوه، الذي يموله عزمي بشارة مستشار أمير قطر، منذ سنوات ضد بلده.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول للنيابة، قد وجهت لممدوح حمزة في القضية رقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، تهم التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية باستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، من خلال النشر عبر حسابه الشخصي بـ"تويتر" معلومات غير صحيحة، الهدف منها نشر الذعر وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم.

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