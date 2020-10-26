رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 26 أكتوبر 2020 الموافق 09 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة 171 متظاهرًا ورجل أمن خلال الاحتجاجات في العراق

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:30 م
الاحتجاجات في العراق
الاحتجاجات في العراق
وكالات
طباعة
أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الاثنين، إصابة 171 متظاهرا ورجل أمن خلال احتجاجات أمس الأحد، في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.

وذكرت المفوضية، في بيان صحفي، أن "31 متظاهرا أصيبوا في بغداد، بالإضافة إلى 139 رجل أمن بينهم 7 ضباط".

وأضافت: "في محافظة الديوانية أصيب متظاهر ورجل أمن، ليصبح المجموع الكلي في العموم 32 متظاهرا و139 رجل أمن".

وأشارت المفوضية إلى أن "الإصابات جاءت نتيجة استخدام بعض المتظاهرين غير السلميين ثلاث قنابل يدوية وقنابل المولوتوف، بالإضافة إلى استخدام الحجارة والهراوات والعصي، فضلًا عن إلحاق اضرار بعجلتين تابعتين للدفاع المدني، وحرق خيمتين في ساحة التحرير، في حين لم تشهد باقي المحافظات أي أحداث عنف أو تصادمات تذكر".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سخر منها.. كيف اعترض يحيى شاهين على رفض تقبيله للفنانة ماجدة؟

موعد إعادة انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة

اعترافات شيريهان.. «حياتي تغيرت لوجود ابنتي وشعرت بالندم لهذا السبب»

الصور

image description

جامعة أسيوط تحتل المركز الـ 23 إفريقيا في تصنيف «‪U.S.NEWS‬»

image description

«أورام أسيوط» ينقذ حياة مريض سرطان بعملية منظار جراحي

image description

أبو العينين يدلى بصوته فى الجيزة

image description

فرز لجان انتخابات النواب بالعمرانية

image description

ريد كاربت الجونة: موضة وتقاليع غريبة

الأكثر قراءة

«القوى العاملة»: «المولد النبوى» إجازة بأجر للقطاع الخاص

رسميًا.. روسيا تعلن بدء إنتاج لقاح «سبوتنيك-V» ضد كورونا

محامي «شهيد المرج»: حاولوا تقيده بـ«كاوتش» قبل تمزيق جسده

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

العلماء ينبهون لعلامة تحذير رئيسية رابعة لكورونا

يمكن أن تدمر صحتك.. مفاهيم خاطئة عن الأطعمة الغذائية

وصول اختبارات «المستضدات» لـ4 مطارات فرنسية للبدء في تطبيقها على الركاب

«السياسة الدولية» تحصل على المرتبة الثالثة عربيا في تخصص العلوم السياسية

أيام زمان

أسرار اللحظات الأخيرة في وفاة أم كلثوم.. خضعت لأول جراحة نقل صفائح دم

«صلاح ذو الفقار سيجعلني أما».. اعترافات شادية عن حلم الأمومة والإنجاب

سخر منها.. كيف اعترض يحيى شاهين على رفض تقبيله للفنانة ماجدة؟

«بدأ حياتهي بالهجوم علىّ».. اعترافات «الأبنودي» عن علاقته بأحمد فؤاد نجم

مقالات الرأي
د. منى حلمى
القهر ضار جدًا بالصحة ويؤدى إلى الوفاة
عمرو خالد
مع كل نَفَس يخرج منك.. احمد الله المنعم
مؤمن المحمدي
الفناجيلى
ماجد حبته
ألمانيا والإرهاب.. سذاجة أم تواطؤ؟!
المزيد

الثقافة

«المكرمية».. ورشة عمل للسيدات في بيت السناري

لجنة الفرز في جائزة الشيخ زايد للكتاب تختتم جلساتها بعد تقييم 2349 ترشيحًا

فرقة المسرح الحديث تستعد لـ «أبي تحت الشجرة»

روحانيات للإنشاد فى ذكرى المولد النبوي بأوبرا القاهرة والإسكندرية