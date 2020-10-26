إصابة 171 متظاهرًا ورجل أمن خلال الاحتجاجات في العراق

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الاثنين، إصابة 171 متظاهرا ورجل أمن خلال احتجاجات أمس الأحد، في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.وذكرت المفوضية، في بيان صحفي، أن "31 متظاهرا أصيبوا في بغداد، بالإضافة إلى 139 رجل أمن بينهم 7 ضباط".وأضافت: "في محافظة الديوانية أصيب متظاهر ورجل أمن، ليصبح المجموع الكلي في العموم 32 متظاهرا و139 رجل أمن".وأشارت المفوضية إلى أن "الإصابات جاءت نتيجة استخدام بعض المتظاهرين غير السلميين ثلاث قنابل يدوية وقنابل المولوتوف، بالإضافة إلى استخدام الحجارة والهراوات والعصي، فضلًا عن إلحاق اضرار بعجلتين تابعتين للدفاع المدني، وحرق خيمتين في ساحة التحرير، في حين لم تشهد باقي المحافظات أي أحداث عنف أو تصادمات تذكر".