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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

ياسمين خطاب: إطلالة أمينة خليل في «الجونة السينمائي» جذابة وريا ومنة شلبي الأفضل في المهرجان (حوار)

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:09 ص
يسرا و ريا و شيرين
يسرا و ريا و شيرين
شيماء دهب
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تألّق نجوم السينما المصرية خلال مهرجان الجونة المقام حاليًا حتى 13 أكتوبر الجاري وسط تسليط الضوء على أزياء الفنانات حيث يتنافسن على الإطلالة الأبرز وفي ظل هذه الأجواء كان حوارنا مع مصممة الأزياء والاستايلست ياسمين خطاب؛ للوقوف على إطلالات أبرز فنانات الجونة.

◘ ما هو انطباعك عن ظهور الفنانات بمهرجان الجونة في دورته الرابعة؟
- الفنانات المصريات لديهم ذوق خاص بهم كما أن لكل فنانة الآن استايلست خاصة بها فالأمر تتطور عن ما قبل فيما يخص الاختيارات، لكن عليهن الحذر من الدخول في تقليد الفنانات العالميات بشكل لا يناسب شكل الجسد ولمُجرد التقليد فقط، فلكل طبيعة جسد استايل خاص يناسبه.

◘ ما هي موضة 2021 فيما يخص ألوان الفساتين؟
- موضة 2021 هي الجنزاري، الأحمر، الأرجواني وكذلك الوردي الأقرب في اختيارات الفنانات.
شيرين رضا
شيرين رضا
◘ ماذا عن إطلالات الفنانة شيرين رضا؟
الإطلالة الخاصة بالافتتاح والفستان الريش تعليقي أنه الفستان كان لا يحتاج ظهور الريش على الإطلاق، لكنه في المجمل إطلالة ع الموضة ومناسبة جدًا لجسم شيرين، أما الإطلالة الثانية بسيطة بدرجة كبيرة كان يمكنها أن تختار إطلالة غنية مناسبة للريد كاربت.
يسرا
يسرا
◘ وماذا عن إطلالات الفنانة يسرا؟
- إطلالة يسرا الثانية بالبنطلون الهاي وسط، واللون البينك هما ألوان موضة لهذا العام، إضافة لبساطة اللوك وأناقته ومناسبته لعُمرها فهي من أحلى الإطلالات بالطبع.
مها الصغير
مها الصغير
◘ ماذا عن الانتقاد الذي تم توجيه لـ مها الصغير لإطلالتها في حفل الافتتاح؟
- أنا ضد الانتقاد الموجه لها فهي ارتدت على الموضة ومناسب لها، وشيك جدًا جاكيت البدلة على الفستان، فهي إطلالة "تريندي" للغاية، لكن كان من الممكن أن يكون الفستان ضيق والجاكيت ايضًا.
أمينة خليل
أمينة خليل
◘ حدثينا عن إطلالة أمينة خليل في حفل الافتتاح؟
- إطلالة جذابة خاصة اختيارها للون الأبيض، لكن الفستان غير متكامل من الناحية الفنية الكورنيشة مع «الديل المفتوح» كان بالإمكان أن يكون طويلًا دون فتحة الساق.
زينب غريب
زينب غريب
◘ ماذا عن إطلالة زينب غريب في اليوم الثاني لمهرجان الجونة؟
- إطلالة البنطلون الشفاف تريندي للغاية خارج مصر، فإطلالتها موفقة للغاية الأورجانزا مع البليزر كما مناسب مع قصة شعرها، ومن الممكن إرتداء البليزر بطريقة أخرى من خلال ارتداء توب برقبة مشغول مع البنطلون الشفاف.
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
◘ ما هي الأسس المفترض أخذها في الاعتبار عند اختيار إطلالة المهرجان؟
- على أساس الماتريال الجديدة، وما يناسبهم بحسب شكل الجسم، أيضًا، وكذلك لون البشرة على سبيل المثال الفنانة ليلى علوي يناسبها الألوان الجولد والفضي والأحمر ودرجات الزّهري، الأسود مع قصات مختلفة ومعينة، فمن أفضل الإطلالات التى أعجبتني إطلالة ريا أبي راشد ومنة شلبي.

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