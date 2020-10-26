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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الوطنية للانتخابات» تتابع فرز أصوات مرحلة «النواب» الأولى

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:20 م
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم
حسام محفوظ - أشرف لاشين
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تتابع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عمليات فرز أصوات الناخبين بالجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب مع اللجان العامة.

ووفقًا للجدول الزمني، الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، سيتم إعلان نتيجة المرحلة الأولى للانتخابات بـ1 نوفمبر المقبل بعد إنهاء عمليات فرز اللجان داخل 14 محافظة.

وحدد الجدول الزمنى للانتخابات، مواعيد التظلمات على نتائج اللجان العامة، حيث تتلقى اللجان على مستوى 14 محافظة، تظلمات المرشحين على نتائج الحصر العددى للأصوات الناخبين فى موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر العددى.

وترسل اللجان العامة التظلمات للهيئة الوطنية للانتخابات وتفصل فيها فى موعد أقصاه 24 ساعة من عرض التظلمات عليها، وتخطر الهيئة المتظلم بنتيجة البت فيها فى موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدور القرار.

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