زوجة متهم بإطلاق النار على 5 أشخاص: تشاجر معي وانتقم من الناس

أدلت زوجة الموظف المتهم بإصابة 5 أشخاص بسلاح ناري في أحد المقاهي، ومحاولة ذبح نفسه، بشهادة، اليوم الإثنين، أمام نيابة الساحل.وأكدت "هدى" أنها تزوجت منذ 3 سنوات وبدأت العلاقة تتوتر بينهما بسبب الخلافات المستمرة، وتعاطيه المواد المخدرة حتى انفصلت عنه منذ 8 أشهر، لافتة إلى أنه طردها مع ابنها من الشقة.وتابعت: "عندما رجعت إلى الشقة بصفتي حاضنة لابنى قام بكسر باب الشقة ووضع سلاحا حول رقبتي حتى قمت بالاستغاثة بأهل المنطقة، ثم أحضر سلاحا ناريا وأصاب 5 أشخاص انتقاما منهم".كانت النيابة قد استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا للاستماع لأقوالهم حول الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.