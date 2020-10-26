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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

زوجة متهم بإطلاق النار على 5 أشخاص: تشاجر معي وانتقم من الناس

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:33 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
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أدلت زوجة الموظف المتهم بإصابة 5 أشخاص بسلاح ناري في أحد المقاهي، ومحاولة ذبح نفسه، بشهادة، اليوم الإثنين، أمام نيابة الساحل.

وأكدت "هدى" أنها تزوجت منذ 3 سنوات وبدأت العلاقة تتوتر بينهما بسبب الخلافات المستمرة، وتعاطيه المواد المخدرة حتى انفصلت عنه منذ 8 أشهر، لافتة إلى أنه طردها مع ابنها من الشقة.

وتابعت: "عندما رجعت إلى الشقة بصفتي حاضنة لابنى قام بكسر باب الشقة ووضع سلاحا حول رقبتي حتى قمت بالاستغاثة بأهل المنطقة، ثم أحضر سلاحا ناريا وأصاب 5 أشخاص انتقاما منهم".

كانت النيابة قد استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا للاستماع لأقوالهم حول الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

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