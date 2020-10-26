78 قتيلًا بغارات روسية على معسكر لمرتزقة أردوغان في سوريا

أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان، اليوم الاثنين، بارتفاع عدد قتلى القصف الروسي إلى 78 فى معسكر تابع لفيلق الشام المقرب من تركيا، شمال غرب إدلب.وتواصل حصيلة الخسائر البشرية ارتفاعها، على خلفية الغارات التي شنتها طائرات حربية روسية، صباح اليوم الاثنين، على معسكر تابع لفيلق الشام الجناح العسكرى لجماعة الإخوان المسلمين فى سوريا، ضمن منطقة جبل الدويلة التابعة لحارم شمال غربي إدلب، حيث ارتفع تعداد المقاتلين الذين قتلوا حتى اللحظة إلى 78، في الوقت الذي تتواصل عمليات انتشال العالقين والبحث عن المفقودين وإسعاف الجرحى من قبل فرق الإنقاذ.يذكر أن عدد القتلى مرشح للارتفاع، لوجود أكثر من 100 جريح بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود مفقودين وعالقين، وسط معلومات عن قتلى آخرين.