التحقيق مع نائب رئيس «غرب شبين» لدعم مرشحة فى انتخابات «النواب»

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظة المنوفية نائب رئيس حي غرب شبين الكوم للتحقيق بعد أن ظهر أمس في فيديو دعائي للمرشحة وفاء صلاح الدين التي انتقدها البعض بسبب تصريحاتها عن حقوق الرجل في الزواج من زوجة ثانية وصورها غير التقليدية خلال حملتها الدعائية.وصرح نائب محافظ المنوفية محمد موسى بأنه صدر قرار بإحالة المسئولين عن واقعة ظهور نائب رئيس حي غرب شبين الكوم مع المرشحة لعضوية مجلس النواب للتحقيق، مؤكدًا وقوف المحافظة على مسافة واحدة من جميع المرشحين.وترجع أحداث الواقعة إلى فيديو نشرته وفاء صلاح الدين يظهر به نائب حي غرب أثناء رفع تراكمات القمامة، وأوضحت خلاله المرشحة أنها توجهت لرئيس حي غرب لرفع تراكمات القمامة واستجاب لها، واعتبره البعض استغلالًا لموارد الدولة لدعم مرشح بالانتخابات.ونشرت المرشحة فيديو آخر على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أثناء كنس شوارع مدينة شبين الكوم مستخدمة مقشة لمساعدة عمال النظافة في الحي، مرتدية تيشرت بصورتها واسمها ورمزها الانتخابي.