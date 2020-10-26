انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى عن انقطاع المياه، قبل قليل، عن مناطق "امتداد رمسيس 1 و2، إسكان التوفيق، قاعة المؤتمرات، معهد القاهرة، مستشفى العباسية، الكلية الفنية العسكرية، معهد فني القوات المسلحة، الأرصاد الجوية، جامعة عين شمس، مستشفى عين شمس التخصصي، هيئة التسليح للقوات المسلحة، المنطقة المركزية العسكرية، كهرباء الريف، الجبل الأخضر".وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن انقطاع المياه عن المناطق سالفة الذكر لإصلاح خط مياه قطر 800 مم شارع الخليج المصري مع شارع بورسعيد، وأن المياه ستعود فور إصلاح الخط خلال الساعات القليلة المقبلة.وأكدت الشركة أنها قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.