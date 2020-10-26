«القوى العاملة»: «المولد النبوى» إجازة بأجر للقطاع الخاص

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عن أن يوم الخميس المقبل 29 أكتوبر 2020، الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول 1442، سيكون إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى الشريف، معربًا عن خالص التهاني لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة.وأكد وزير القوى العاملة، أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.وكلف وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة المولد النبوي الشريف، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، حيث أصدرت الوزارة منشورًا بذلك للمديريات.