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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الشرقية: نقف على مسافة واحدة من مرشحى النواب

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:22 م
ممدوح غراب
ممدوح غراب
سارة الوردانى
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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لانتخابات مجلس النواب القادمة بمختلف انتماءاتهم الحزبية والسياسية، دون أي تمييز أو تحيز لمرشح على آخر، مشيرا إلى أن دور الجهاز التنفيذي يقتصر على التجهيز والإعداد الجيد للمقار واللجان الانتخابية المحددة لاستقبال الناخبين والعملية الانتخابية، والمقرر إجراؤها يومي 7 و8 نوفمبر من الشهر القادم.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والعقيد رضا حسيني المستشار العسكري للمحافظة، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية بضرورة الالتزام الكامل بعدم استخدام المباني والمنشآت الحكومية في أي دعاية انتخابية والتنبيه على العاملين بعدم الاشتراك في حملات الدعاية الانتخابية، ومن يخالف ذلك سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله.

أكد محافظ الشرقية أنه جار التنسيق والتعاون بين الجهاز التنفيذي وقوات الأمن لمراجعة المقار الانتخابية لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر وكذلك تأمين اللجان الانتخابية، فضلًا عن توفير الكراسي المتحركة لكبار السن للوصول إلى مقار اللجان الانتخابية والمشاركة في رسم خريطة المستقبل واستكمال الحياة التشريعية.

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