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الإثنين 26 أكتوبر 2020 الموافق 09 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 8 وراء سرقة ملابس بـ2 مليون جنيه فى القاهرة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:13 م
حبس
حبس
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ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، اليوم الإثنين، 8 أشخاص بعد سرقتهم مخزن ملابس بقيمة 2 مليون جنيه.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا بضبط 8 أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية في واقعة سرقة كمية من الملابس تقدر قيمتها بنحو 2 مليون جنيه من داخل مخزن لشركة ملابس بأسلوب كسر القفل، واعترفوا بارتكاب واقعة السرقة المُشار إليها، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

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