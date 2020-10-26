ضبط 8 وراء سرقة ملابس بـ2 مليون جنيه فى القاهرة
الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:13 م
ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، اليوم الإثنين، 8 أشخاص بعد سرقتهم مخزن ملابس بقيمة 2 مليون جنيه.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا بضبط 8 أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية في واقعة سرقة كمية من الملابس تقدر قيمتها بنحو 2 مليون جنيه من داخل مخزن لشركة ملابس بأسلوب كسر القفل، واعترفوا بارتكاب واقعة السرقة المُشار إليها، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا بضبط 8 أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية في واقعة سرقة كمية من الملابس تقدر قيمتها بنحو 2 مليون جنيه من داخل مخزن لشركة ملابس بأسلوب كسر القفل، واعترفوا بارتكاب واقعة السرقة المُشار إليها، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.