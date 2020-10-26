ضبط 8 وراء سرقة ملابس بـ2 مليون جنيه فى القاهرة

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، اليوم الإثنين، 8 أشخاص بعد سرقتهم مخزن ملابس بقيمة 2 مليون جنيه.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا بضبط 8 أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية في واقعة سرقة كمية من الملابس تقدر قيمتها بنحو 2 مليون جنيه من داخل مخزن لشركة ملابس بأسلوب كسر القفل، واعترفوا بارتكاب واقعة السرقة المُشار إليها، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.