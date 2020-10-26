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الإثنين 26 أكتوبر 2020 الموافق 09 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أوتار الهارب على المسرح الصغير بالأوبرا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:41 م
ياسمين الحربي
ياسمين الحربي
حسن أمين
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تقدم عازفة الهارب ياسمين الحربي حفلا بمصاحبة فرقتها الموسيقية، فى الثامنه مساء الخميس 29 أكتوبر على المسرح الصغير.

ويشمل برنامج الحفل باقة من المؤلفات العالمية إلى جانب مختارات من أعمال عمالقة التلحين في مصر والوطن العربي من بينهم سيد درويش، محمد عبدالوهاب، بليغ حمدي وهاني شنودة، بالإضافة إلى ميدلي لمحمد منير، ميدلي لعبدالحليم حافظ، ميدلي لفيروز.

يذكر أن ياسمين الحربي التحقت بمعهد الكونسرفتوار في السابعة من عمرها، ودرست الموسيقى الكلاسيكية وتخصصت في العزف على آلة الهارب، وقد قدمت العديد من الحفلات في مختلف المواقع الثقافية في مصر ولاقت استحسان الجمهور والنقاد.

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