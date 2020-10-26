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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فيتنام تستعد لإجلاء 1.2 مليون مواطن مع اقتراب عاصفة استوائية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:10 م
عاصفة استوائية
عاصفة استوائية
وكالات
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تستعد السلطات في فيتنام لإجلاء 1.2 مليون مواطن على طول الساحل بوسط البلاد، وذلك مع اقتراب عاصفة استوائية، تعد الرابعة التي تضرب المنطقة خلال عدة أسابيع.

وأفاد مركز التوقعات الجوية بإن عاصفة مولافي، التي اكتسبت قوة حاليا فوق بحر الصين الجنوبي، من المتوقع أن تصبح عاصفة من الفئة الثانية قبل أن تصل فيتنام بعد غد الأربعاء.

وأضاف المركز أنه من المرجح أن تصاحب العاصفة رياح تسير بسرعة 134 كيلومترا في الساعة، وتتسبب في ارتفاع الأمواج لمسافة عشرة أمتار، وتؤثر على المناطق التي تعاني بالفعل من العواصف المتعددة التي ضربتها منذ الخامس من اكتوبر الجاري.

وكانت الأقاليم الواقعة بوسط البلاد قد تعرضت لفيضانات تاريخية، حيث لقى ما لايقل عن 130 شخصا حتفهم في الفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت في الفترة ما بين 6 و25 اكتوبر الجاري، بحسب تقارير للجنة المركزية للسيطرة على الكوارث الطبيعية.

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