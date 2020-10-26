رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 26 أكتوبر 2020 الموافق 09 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

لجنة الفرز في جائزة الشيخ زايد للكتاب تختتم جلساتها بعد تقييم 2349 ترشيحًا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:06 م
جائزة الشيخ زايد
جائزة الشيخ زايد للكتاب
آلاء حسن
طباعة
استقبلت جائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها الخامسة عشرة لعام 2020-2021، 2349 ترشيحا في فروعها التسعة، مسجلة بذلك العدد الأعلى من الترشيحات في تاريخها، وشهدت الترشيحات تنوعا في الجنسيات المشاركة والتي شملت 57 دولة من بينها 35 دولة أجنبية و22 دولة عربية.

وانتهت لجنة القراءة والفرز بالجائزة من تقييم مدى اكتمال الشروط العامة للكتب المتقدمّة، وذلك خلال سلسلة اجتماعات افتراضية مكثّفة ترأسها الدكتور علي بن تميم الأمين العام للجائزة، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وبمشاركة الدكتور خليل الشيخ عضو الهيئة العلمية للجائزة من الأردن، والناقد سلطان العميمي، عضو الهيئة العلمية للجائزة من دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور علي الكعبي من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهدت الدورة الخامسة عشرة من جائزة الشيخ زايد للكتاب إقبالا ملحوظا في عدد الترشيحات، إذ سجل هذا العام 2349 ترشيحا وهي زيادة تبلغ 23٪ بالمقارنة مع عدد الترشيحات خلال الدورة الماضية والذي بلغ 1900 ترشيحا، وقد تصدّرت أعلى المشاركات العربية مصر ثم العراق والمملكة العربية السعودية والجزائر والأردن والمغرب والإمارات العربية المتحدة وتونس ولبنان، فيما تصدّرت أعلى المشاركات من اللغات الأخرى المملكة المتحدة، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية ثم ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وكندا وهولندا. واستقبلت الجائزة في دورتها الخامسة عشرة ترشيحات من 12 دولة تشارك لأول مرة، وهي أرمينيا، وارتيريا، والبوسنة والهرسك، والنيجر، واليونان، وإندونيسيا، وبوركينا فاسو، وجنوب أفريقيا، وروسيا البيضاء، وسنغافورة، وسويسرا، وفنلندا.

وتوزّعت الترشيحات على مختلف فروع الجائزة، حيث استحوذ فرع "المؤلف الشاب" على 28٪ من الترشيحات، فيما حلّ فرع "الآداب" ثانيا بواقع 25٪ من الترشيحات، و"التنمية وبناء الدولة" ثالثًا بواقع 11٪ من الترشيحات.

وقال الدكتور علي بن تميم، أمين عام جائزة الشيخ زايد للكتاب رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: "لقد واصلت جائزة الشيخ زايد للكتاب مسيرتها بنجاح، ونحن فخورون بالنمو المتواصل في أعداد الترشيحات رغم التحديات القائمة جراء الجائحة والتي أثرت على عالم النشر وصناعة الكتاب، ونحن نقدر دور المؤلفين والأدباء والمترجمين والكتاب وما أبدوه من تعاضد وتعاون في هذه الظروف وما تحلو به من إبداع وإيجابية، وستستمر الجائزة في تقديرها وتشجيعها للتميز والأصالة والجدة معززة قيم الموضوعية ومكرسة الشفافية وصادرة في كل ذلك عن الدور الريادي الثقافي المميز لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم المفكرين والمبدعين والناشرين والشباب".

يذكر أنه بعد انتهاء عمل لجنة القراءة والفرز، سيتم الكشف عن القوائم الطويلة خلال شهر نوفمبر لتنطلق بذلك المرحلة الثانية، والتي تقوم خلالها لجان التحكيم بقراءة فاحصة للمؤلفات وتقييمها، ليتم من بعدها رفع التقارير التحكيمية إلى الهيئة العلمية لاختيار القوائم القصيرة.

موضوعات متعلقة

راجية محسن.. قصة شبيهة راقية إبراهيم التى أنقذت محمد عبدالوهاب

قرار جمهورى بتمديد حالة الطوارئ 3 أشهر

دخل على السادات رافعًا عصاه.. توفيق الحكيم يروي قصته مع الرئيس

تفاصيل اجتماع الأطراف الثلاثة حول سد النهضة..غدا

الصور

image description

«أورام أسيوط» ينقذ حياة مريض سرطان بعملية منظار جراحي

image description

أبو العينين يدلى بصوته فى الجيزة

image description

فرز لجان انتخابات النواب بالعمرانية

image description

ريد كاربت الجونة: موضة وتقاليع غريبة

image description

محافظ أسيوط يتفقد حملة 100 مليون صحة باللجان الانتخابية

الأكثر قراءة

محامي «شهيد المرج»: حاولوا تقيده بـ«كاوتش» قبل تمزيق جسده

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في «مذبحة الساحل»

أول نوفمبر.. بدء تسليم أراضي الإسكان الأكثر تميزا والاجتماعى وبيت الوطن بالعبور الجديدة

قرار جمهورى بتمديد حالة الطوارئ 3 أشهر

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

العلماء ينبهون لعلامة تحذير رئيسية رابعة لكورونا

يمكن أن تدمر صحتك.. مفاهيم خاطئة عن الأطعمة الغذائية

وصول اختبارات «المستضدات» لـ4 مطارات فرنسية للبدء في تطبيقها على الركاب

«السياسة الدولية» تحصل على المرتبة الثالثة عربيا في تخصص العلوم السياسية

أيام زمان

أسرار اللحظات الأخيرة في وفاة أم كلثوم.. خضعت لأول جراحة نقل صفائح دم

«صلاح ذو الفقار سيجعلني أما».. اعترافات شادية عن حلم الأمومة والإنجاب

سخر منها.. كيف اعترض يحيى شاهين على رفض تقبيله للفنانة ماجدة؟

«بدأ حياتهي بالهجوم علىّ».. اعترافات «الأبنودي» عن علاقته بأحمد فؤاد نجم

مقالات الرأي
د. منى حلمى
القهر ضار جدًا بالصحة ويؤدى إلى الوفاة
عمرو خالد
مع كل نَفَس يخرج منك.. احمد الله المنعم
مؤمن المحمدي
الفناجيلى
ماجد حبته
ألمانيا والإرهاب.. سذاجة أم تواطؤ؟!
المزيد

الثقافة

لجنة الفرز في جائزة الشيخ زايد للكتاب تختتم جلساتها بعد تقييم 2349 ترشيحًا

فرقة المسرح الحديث تستعد لـ «أبي تحت الشجرة»

روحانيات للإنشاد فى ذكرى المولد النبوي بأوبرا القاهرة والإسكندرية

300 ألف جنيه سبب تأخر افتتاح متحف محمد محمود خليل