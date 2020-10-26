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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

جهود كنسية لإحياء مسار العائلة المقدسة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:22 م
مسار العائلة
مسار العائلة
جرجس صفوت
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تواصلت جهود الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لإحياء مسار العائلة المُقدسة بمصر، والذي يعتبر من أبرز وأهم عوامل الجذب السياحي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

و قال مصدر كنسي لـ " الدستور"، إنه من المُقرر أن يحتفل دير الشهيد العظيم، مارجرجس للراهبات القبطيات الأرثوذكس، بمنطقة مصر القديمة، بأحدث إصدارته التي تعتبر داعمًا كبيرًا في رحلة إحياء مسار العائلة المُقدسة.

و يُطلق الدير أحدث مؤلفاته والذي يأتي في شكل "كتاب" مُترجم إلى 6 لُغات، عن مسار العائلة المُقدسة، استغرق العمل عليه ما يُقارب العام والنصف، ليكون مرشدًا وموثقًا للمسار والراغبين في زيارة معالمه التاريخية.

يأتي ذلك برفقة فيلم وثائقي من إخراج المُخرج السينمائي بيتر ميمي، والذي يُعرض في حفل طرح الكتاب، في السابع من شهر نوفمبر المُقبل، بمسرح الأنبا رويس المُلحق، بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية.

و يرأس الحفل قداسة البابا تواضروس الثاني، بمشاركة عدد كبير من مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعدد من الشخصيات العامة.

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